スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうも暑かったですね。富山県内各地で、連日の夏日となりました。きょうは、今から気をつけておきたい熱中症の対策について詳しくお伝えします。きょうは高気圧に覆われ、県内の最高気温は富山空港と氷見市などで26度、富山市でも25.1度と10の観測地点のうち5か所で夏日を観測しました。まだ5月ですが、体を動かすと汗ばむような陽気が続いていますね。そこで、今から注意してほしいのが