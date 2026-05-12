新潟県知事選挙は、14日に告示されます。立候補を表明している3人のうち、現職・花角英世さんと新人・土田竜吾さんが政策を発表しました。 花角さんは、対話を通じた『県民最優先』をキーワードに4つの約束と位置づけました。 1.子育てに優しい社会 2.持続可能で暮らしやすい地域社会 3.人や企業・投資を呼び込む成長戦略 4.堅実な行財政運営 もっとも強調するのは『活力ある新潟の実現』です。