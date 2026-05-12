県知事選挙の告示まで、あと3日となりました。現在立候補を予定している3人は、連休中も含め決戦に向けた準備を着々と進めています。告示直前の動きを取材しました。 ―――＜現職・花角英世氏(67)＞ 長岡市で開かれた県政報告会に姿を見せた現職の花角英世さん。今後の課題として人口減少問題を挙げ、就職時期の若者の県外流出について取り組むと述べました。 ■現職 花角英世氏 「県内企業の皆さんの稼