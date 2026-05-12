「情報ライブミヤネ屋」などで活躍した元日本テレビでフリーの丸岡いずみアナウンサーが12日、Xに、毛虫皮膚炎となったことを明かした。 【写真】かゆいと思ったらまさかの毛虫!これからの季節、要注意 丸岡アナは「1週間程前から首元が痒かったけど、まあ～、そのうち治るだろうと放置していた。鏡でよく見たら赤い発疹が綺麗に並んで出来ていて痒みも強くなってきたので念のため皮膚科へ行ってみるこ