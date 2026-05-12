「情報ライブ ミヤネ屋」などで活躍した元日本テレビでフリーの丸岡いずみアナウンサーが12日、Xに、毛虫皮膚炎となったことを明かした。



【写真】かゆいと思ったらまさかの毛虫!これからの季節、要注意

丸岡アナは「1週間程前から首元が痒かったけど、まあ～、そのうち治るだろうと放置していた。鏡でよく見たら赤い発疹が綺麗に並んで出来ていて痒みも強くなってきたので念のため皮膚科へ行ってみることに」と経緯を投稿した。医師が患部を見たところ「あ～、毛虫ですね」と告げたという。丸岡アナは「えっ!?毛虫?」と驚き、医師は「1週間ぐらい前に毛虫がいるような場所に行った覚えは?」と尋ねた。丸岡アナは「思い返してみてら、1週間前はGWでキャンプしたり、川の近くの露天風呂に行ったり この時期は若葉が増えるから毛虫も一気に増えるそう “毛虫シーズン”に入ったら公園などでも木の下にずっといたり、肌の露出も要注意だそう みなさまもお気をつけ下さい。」と警戒を呼びかけた。



丸岡アナは患部の写真を投稿。複数箇所がはれている。



（よろず～ニュース編集部）