マンチェスター・シティ長谷川唯がアシストを記録したイングランド女子1部マンチェスター・シティ・ウィメンFCは、5月10日に行われた女子FAカップ準決勝でチェルシーFCウィメンと対戦し、延長戦の末に3-2で勝利した。この試合に先発出場したなでしこジャパンのMF長谷川唯は、1アシストを記録してチームの勝利に貢献した。後半14分までにチェルシーに2点のリードを奪われたシティは、試合の終盤、反撃に出る。後半31分に途中出