マンチェスター・シティ長谷川唯がアシストを記録した

イングランド女子1部マンチェスター・シティ・ウィメンFCは、5月10日に行われた女子FAカップ準決勝でチェルシーFCウィメンと対戦し、延長戦の末に3-2で勝利した。

この試合に先発出場したなでしこジャパンのMF長谷川唯は、1アシストを記録してチームの勝利に貢献した。

後半14分までにチェルシーに2点のリードを奪われたシティは、試合の終盤、反撃に出る。後半31分に途中出場のメアリー・ファウラーが1点を返すと、後半ATに同点ゴールを決めてシティが土壇場で追い付いた。

そして延長前半13分、長谷川はこの試合の同点ゴールを決めていたカディジャ・ショーの2点目となるゴールをアシストする。相手GKのグラウンダーのフィードを読んでいた長谷川は、このボールをカット。そのまま左サイドから精度の高いクロスをゴール前に供給すると、ショーが打点の高いヘッドでシュートをゴールネットに沈めた。

SNSでは「さすが我らの司令塔」「クロス、精度が高すぎる！ まさに芸術」「唯様の集中力よな さすがとしかいいようがない」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）