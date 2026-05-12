奥能登の伝統芸能・御陣乗太鼓をたたく様子を描いた蒔絵のふすま板。能登半島地震で白山市への避難を余儀なくされましたが、修復を終え、12日、無事にふるさとへの帰還を果たしました。御陣乗太鼓の発祥の地・輪島市名舟町。帰ってきたのは、地元の蒔絵師によっておよそ40年前に御陣乗太鼓を演奏する様子を描いた6枚のふすま板です。伝統工芸師・江尻浩幸さん「もう一回復元させようかなと思って頑張った」地震の影響で名舟町は避