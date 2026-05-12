釈迦の誕生を祝う恒例の行事「花まつり」が富山市のまちなかで開かれました。花まつりは富山市内の11宗派、100の寺院からなる富山市仏教連合会などが開いています。釈迦の誕生日は4月8日ですが、その時期は幼稚園の行事が重なることから、毎年1か月遅らせ天候が安定するこの時期に行われています。きょうは市内5つの幼稚園の年長園児およそ160人が参加し、釈迦の誕生にまつわる劇を見たり歌を歌ったりして花まつりを祝いました。釈