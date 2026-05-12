ユー・エス・エス [東証Ｐ] が5月12日大引け後(16:40)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比10.4％増の605億円になり、27年3月期も前期比2.0％増の618億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、7期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を51.8円→54.7円(前の期は43.4円)に増額し、今期も前期比0.3円増の55円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績であ