ユー・エス・エス <4732> [東証Ｐ] が5月12日大引け後(16:40)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比10.4％増の605億円になり、27年3月期も前期比2.0％増の618億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、7期連続増益になる。



同時に、前期の年間配当を51.8円→54.7円(前の期は43.4円)に増額し、今期も前期比0.3円増の55円に増配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.3％増の161億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の52.5％→51.6％に低下した。



株探ニュース