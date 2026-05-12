歌舞伎俳優の市川團十郎(48)が11日、インスタグラムに長男市川新之助(13)の写真を投稿した。ファンから「麻央ママにそっくり」と2017年に亡くなった小林麻央さんとの激似ぶりを指摘する声が届いた。 【写真】夜の東京で元気いっぱい笑顔に「勸玄様可愛いですね」 團十郎は「夜の東京タワー。暖かくなってきましたね。皆さまは夜のお出かけされますか？#團十郎 #歌舞伎 #東京タワー」と問いかけるように投稿した