歌舞伎俳優の市川團十郎(48)が11日、インスタグラムに長男市川新之助(13)の写真を投稿した。ファンから「麻央ママにそっくり」と2017年に亡くなった小林麻央さんとの激似ぶりを指摘する声が届いた。



【写真】夜の東京で元気いっぱい笑顔に「勸玄様可愛いですね」

團十郎は「夜の東京タワー。暖かくなってきましたね。皆さまは夜のお出かけされますか？#團十郎 #歌舞伎 #東京タワー」と問いかけるように投稿した。写真では、新之助が夜の東京タワーを背景に手を突き上げてほほ笑んでいる様子などが写っている。



ファンからは新之助の本名の堀越勸玄の名前での投稿が多く、「勸玄くん、麻央ママにそっくりですね 優しい顔立ちですね」「流石にご姉弟さん 勸玄さんお姉ちゃまにしっかりにています 東京タワーいいね」「かんげんくん麻央ママに似てきましたね 海老蔵さんの名前を襲名する頃は 素敵な男性になってますね」「麻央さんにそっくりですね」「勸玄様可愛いですね 麻央ママ様もお空からニッコリされておられますね」などと麻央さんとの似姿に思いをはせる投稿が見られた。



（よろず～ニュース編集部）