Ｊリーグは１２日、６月１３日にＭＵＦＧ国立で開催されるＪリーグオールスターＤＡＺＮカップに出場する選手、監督のファン・サポーター投票結果を発表した。Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂの監督部門では、今季Ｊ２藤枝に就任した槙野智章監督（３９）が選出された。「監督１年目の僕に、たくさんの方が投票してくださった中で、監督をやらせていただくことは本当にうれしく思います。やるからには、ただのお遊び、お祭りじゃなくて、