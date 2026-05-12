Ｊリーグは１２日、６月１３日にＭＵＦＧ国立で開催されるＪリーグオールスターＤＡＺＮカップに出場する選手、監督のファン・サポーター投票結果を発表した。Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂの監督部門では、今季Ｊ２藤枝に就任した槙野智章監督（３９）が選出された。「監督１年目の僕に、たくさんの方が投票してくださった中で、監督をやらせていただくことは本当にうれしく思います。やるからには、ただのお遊び、お祭りじゃなくて、勝ちにいく。優勝したいという気持ち」と意気込んだ。

大会は地域グループ全６チームによる１試合３０分の全７試合を１日限りのトーナメント形式で実施。槙野監督が指揮を執るグループのファン・サポーター投票では、５９歳のＦＷ三浦知良（福島）も選出。地域グループごとのフィールドプレーヤー最多得票選手に加え、各ポジションの上位選手（ＧＫ１、ＤＦ３、ＭＦ４、ＦＷ２人）が選ばれる形式だった。

槙野監督は６日に行われたホーム福島戦後、カズと途中発表の結果を受けて球宴について会話を交わしたという。「カズさんが『優勝しにいきたい。本気で勝ちにいきたい』とおっしゃっていた。カズさんの中でも、オールスターはお祭りじゃないんだなというところで、僕もいい意味でスイッチが入りましたね」と刺激を受けた様子だった。