【モデルプレス＝2026/05/12】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども2人への弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。「食べ応え満点」豪華焼き肉乗った子ども2人分の弁当◆飯田圭織、子ども2人への弁当公開飯田は「火曜日のお弁当」「2人とも運動会などの行事も始まってるので 焼肉弁当でエネルギーつけよう！」とコメント。大小サイズの違う2つの曲げわっぱの弁当箱に焼肉、