元モー娘。飯田圭織、子ども2人分の焼肉弁当公開「お肉たっぷりで豪華」「パワーつきそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/12】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども2人への弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。「食べ応え満点」豪華焼き肉乗った子ども2人分の弁当
飯田は「火曜日のお弁当」「2人とも運動会などの行事も始まってるので 焼肉弁当でエネルギーつけよう！」とコメント。大小サイズの違う2つの曲げわっぱの弁当箱に焼肉、ゆで卵、ほうれん草などのおかずが詰められ、チーズやマスカットが添えられた弁当を公開した。
この投稿に、ファンからは「お肉たっぷりで豪華」「予定に配慮した献立さすが」「食べ応え満点」「パワーつきそう」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。「食べ応え満点」豪華焼き肉乗った子ども2人分の弁当
◆飯田圭織、子ども2人への弁当公開
飯田は「火曜日のお弁当」「2人とも運動会などの行事も始まってるので 焼肉弁当でエネルギーつけよう！」とコメント。大小サイズの違う2つの曲げわっぱの弁当箱に焼肉、ゆで卵、ほうれん草などのおかずが詰められ、チーズやマスカットが添えられた弁当を公開した。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お肉たっぷりで豪華」「予定に配慮した献立さすが」「食べ応え満点」「パワーつきそう」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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