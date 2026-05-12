フレッシュネスバーガーは2026年5月13日から、春の定番「パクチーチキンバーガー」シリーズで「グリーンカレー」を追加販売する。昨年12月に行われた「パクチーバーガー総選挙」で僅差で選出を逃したものの、ファンからの要望が多く寄せられたため、すでに販売している「カオマンガイ」と「バインミー」に続く3品目として発売を決めた。販売は6月2日まで。実は2022年から愛される定番、ファンの熱望で帰ってきた！「パクチーチキン