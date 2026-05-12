「これがないと春が始まらない」フレッシュネスバーガーのグリーンカレーバーガーが6月2日まで限定販売

フレッシュネスバーガーは2026年5月13日から、春の定番「パクチーチキンバーガー」シリーズで「グリーンカレー」を追加販売する。昨年12月に行われた「パクチーバーガー総選挙」で僅差で選出を逃したものの、ファンからの要望が多く寄せられたため、すでに販売している「カオマンガイ」と「バインミー」に続く3品目として発売を決めた。販売は6月2日まで。

実は2022年から愛される定番、ファンの熱望で帰ってきた！

「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」は、フレッシュネスバーガーに「パクチーバーガー」を初めて登場した2022年から毎年販売してきたメニュー。総選挙では選外となってしまったが、店内で1枚ずつ揚げるチキンと国産パクチー、そしてココナッツミルクのコクに青唐辛子辛みをきかせたグリーンカレーソースの組み合わせが常に人気で、「グリーンカレーがないと春が始まらない」「毎年これを楽しみにしている」といった声が多数集まったとのこと。

同バーガーは、揚げナス、トマト、スライスオニオン、パクチーにグリーンカレーソースが合わさり、気温が上昇しはじめた今の気候にぴったりな仕立て。チキンは隠し味に白味噌を使うことで「味の深みとコク」を引き上げ、揚げ衣にもコリアンダーやバジルなど8種類のスパイスを配しているという。

価格はパクチー3倍が850円、パクチー5倍が950円、パクチー1倍またはリーフレタスに変更する場合は750円（すべて税込）。発売を記念し、フレッシュネスバーガー公式Xでは「推しパクチーバーガー決定戦」も開催。「カオマンガイ」「バインミー」「グリーンカレー」の3種に投票でき、抽選で10名にフレッシュネスバーガーで利用可能な8900円分のプリペイドカードが当たる。

【画像】復活した「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」のラインナップ（7枚）