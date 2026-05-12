警察によりますと、12日午前10時前、遭難者を捜索していた県消防防災ヘリコプターが北アルプス烏帽子岳のブナ立尾根近くの標高1800メートル付近で倒れている男性の遺体を発見しました。付近の北アルプス野口五郎岳では11日から、新潟県三条市の公務員の男性（59）の行方が分からなくなっています。11日から男性の家族から「家族が戻ってこない。本人と連絡が取れない」と通報があり、県山岳遭難救助隊などが捜索しまし