株式会社ライフ＆ワークスは、女性のコンサルタント、システムエンジニアを対象に、「女性コンサル・SEの働き方に関する実態調査」を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 柔軟な働き方を希望する理由、最多は「心身の健康・ワークライフバランス」70.5% 時短勤務利用者の約47.1%が「PM以上」へのキャリアアップを志向 時短勤務利用者はキャリア意欲が