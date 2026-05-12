株式会社ライフ＆ワークスは、女性のコンサルタント、システムエンジニアを対象に、「女性コンサル・SEの働き方に関する実態調査」を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 柔軟な働き方を希望する理由、最多は「心身の健康・ワークライフバランス」70.5% 時短勤務利用者の約47.1%が「PM以上」へのキャリアアップを志向 時短勤務利用者はキャリア意欲が高い一方、3割超が罪悪感やキャリア不安を抱える 長く働き続けるために必要なのは「気兼ねなく働ける風土」と「柔軟に変更できる仕組み」

柔軟な働き方を希望する理由、最多は「心身の健康・ワークライフバランス」70.5%

柔軟な働き方を希望する理由を確認したところ、「心身の健康やワークライフバランスを保つため」が70.5%で最多となった。

次いで、「趣味や自己研鑽の時間確保」が45.8%、「育児・子育て」が29.1%、「副業との両立」が15.6%、「家族の介護」が12.7%であった。

この結果から、柔軟な働き方は育児や介護に限られた支援策ではなく、心身のコンディションを保ち、自己研鑽の時間を確保しながら、専門職として長く働き続けるための重要な条件になっていることが分かる。

画像：株式会社ライフ＆ワークス 2026年5月11日 プレスリリースより引用

時短勤務利用者の約47.1%が「PM以上」へのキャリアアップを志向

現在時短勤務を利用している層では、「将来はプロジェクトマネージャーとしてプロジェクト管理を行いたい」が23.5%、「課長や部長になり組織の管理職として活躍したい」が19.1%、「役員以上になって会社の経営に参画したい」が4.4%となり、合計47.1%がPM以上へのキャリアアップを志向している。

この結果は、時短勤務を利用している人が、必ずしもキャリア意欲を弱めているわけではないことを示している。働く時間に制約があっても、責任ある役割やマネジメント、経営参画を目指す層が存在していた。

画像：株式会社ライフ＆ワークス 2026年5月11日 プレスリリースより引用

時短勤務利用者はキャリア意欲が高い一方、3割超が罪悪感やキャリア不安を抱える

一方で、実際に時短勤務を利用している層では、PM以上へのキャリアアップ志向が高い一方で、制度利用に伴う心理的・キャリア上の不安も全体より高く表れた。

「通常勤務の同僚に対して気兼ねや罪悪感を持ってしまう」は全体21.6%に対し、時短勤務利用者では32.4%。「正社員募集自体が少ない、またはキャリアパスが制限される」は全体20.4%に対し、時短勤務利用者では30.9%であった。

時短勤務利用者の約47%がPM以上へのキャリアアップを志向しているにもかかわらず、実際に制度を利用すると、周囲への遠慮やキャリア機会の制限を感じやすい。ここに、女性コンサル・SEの柔軟な働き方をめぐる“理想と現実の溝”がある。

画像：株式会社ライフ＆ワークス 2026年5月11日 プレスリリースより引用

長く働き続けるために必要なのは「気兼ねなく働ける風土」と「柔軟に変更できる仕組み」

長く働き続けるために職場に求める条件を聞いたところ、「全員が柔軟な働き方をしており、周囲に気兼ねなく働ける風土」が49.6%で最多。

次いで、「ライフスタイルに合わせて、働き方を柔軟に変更できる仕組み」が46.6%であった。

また、働き方を変更できる場合に求める頻度では、46.0%が「1ヶ月単位」での変更を希望している。

画像：株式会社ライフ＆ワークス 2026年5月11日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査名：女性コンサル・SEの柔軟な働き方に関する実態調査

■調査対象：女性の IT コンサルタント、業務・経営・その他コンサルタント、システムエンジニア

■有効回答数：500 名

■調査方法：インターネット調査

■調査期間：2026 年3月 27日～3月30日

■年齢：21 歳～49 歳、平均 35.81 歳

■職種構成：IT コンサルタント 18.6%、業務・経営・その他コンサルタント 11.4%、システムエンジニア 70.0%

■調査主体：株式会社ライフ＆ワークス

■調査名：女性コンサル・SEの柔軟な働き方に関する実態調査■調査対象：女性の IT コンサルタント、業務・経営・その他コンサルタント、システムエンジニア■有効回答数：500 名■調査方法：インターネット調査■調査期間：2026 年3月 27日～3月30日■年齢：21 歳～49 歳、平均 35.81 歳■職種構成：IT コンサルタント 18.6%、業務・経営・その他コンサルタント 11.4%、システムエンジニア 70.0%■調査主体：株式会社ライフ＆ワークス

ニュース情報元：株式会社ライフ＆ワークス