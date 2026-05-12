川崎重工業が後場に一段高となった。同社は１２日午前１１時３０分、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１０．８％増の２兆５６００億円、最終利益は同１．７％増の１１００億円を見込む。また前期の期末配当について、４月１日付の１対５の株式分割考慮後ベースで１円増額（年間配当は同べースで３４円２０銭）としたうえで、今期の年間配当予想は４０円