たらちねジョンによる漫画『海が走るエンドロール』（秋田書店「ボニータ・コミックス」刊）のアニメーション映画化が決定。映画『聲の形』や『響け！ユーフォニアム』シリーズを手掛ける京都アニメーションが制作、石立太一が監督を務めることが発表された。【動画】アニメーション映画『海が走るエンドロール』超特報本作は2022年に「このマンガがすごい！2022」（宝島社）オンナ編 第1位を獲得し、Xに投稿された第1話は25.8