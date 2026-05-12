昨夜、砺波市の住宅で納屋などを焼く火事があり、この家に住む70代の女性が腕を切るけがをしました。こちらは、出火直後の現場の写真です。炎が高く上がっている様子が確認できます。警察によりますと、きのう午後8時ごろ、砺波市林の無職 宮田祐市さん（79）宅で「納屋が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で宮田さん宅の納屋と車庫が焼け、住民の70代の