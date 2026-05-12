韓国株下げ幅縮小、一時5%暴落政府高官が釈明 東京時間11:15現在 韓国総合株価指数 7718.62（-103.62-1.32%） 韓国の政府高官がAI企業から得る利益の一部を使った「国民配当」を提案した。これがハイテク株の投資家の感情を逆なでする形となり、SKハイニックスやサムスン電子などハイテク株の下げを受け、韓国総合指数は一時5%超暴落した。 ただその後、政府高官は利益ではなく超過税収を使うという意味だったと釈