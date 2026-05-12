「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月11日の第1試合。先週の連勝で首位に躍り出たBEAST Xの後半戦、その初陣を託されたのが中田花奈（連盟）だ。ライバルたちが牙を剥く中、中田はプレッシャーを跳ね返すような華やかな笑顔で登場した。【映像】笑顔キラキラ♪中田花奈、スタイルも映える入場シーン今期、レギュラーシーズンで個人8位という目覚ましい成績を残し、チームを牽引してきた中田。しかし、初のファ