レントラックス [東証Ｇ] が5月12日午前(09:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の12.7億円→10.3億円(前の期は11.2億円)に18.8％下方修正し、一転して7.8％減益見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の7.1億円→25.7億円(前の期は6.6億円)に3.6倍上方修正し、増益率が7.6％増→3.8倍に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した下方修正後の通期