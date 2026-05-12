設立の背景に何があったのか高市早苗首相（自民党総裁）を支える議員グループが発足した。麻生太郎副総裁が茂木敏充外相や小泉進次郎防衛相、小林鷹之政調会長らに声をかけ、いずれも発起人に名前を連ねている。グループの目的は何なのか。【写真を見る】麻生氏が意中の人と…超高級すし店での“濃密デート”グループの名称は「国力研究会」（JiB）。JiBは昨秋の総裁選で首相がスローガンとして掲げた「JAPAN IS BACK」の略