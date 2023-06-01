【Amazon：ゲーミングモニター セール】 セール期間：5月12日0時～5月25日23時59分 Dell AW2725QF-A Amazonにて、各社のゲーミングモニターがセール価格で販売されている。セール期間は5月25日23時59分まで。 期間中は、4KとフルHDの2つのネイティブ解像度を備えた、デュアル解像度のIPSゲーミングモニター「Dell AW272