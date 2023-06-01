Dell AW2725QF-A

Amazonにて、各社のゲーミングモニターがセール価格で販売されている。セール期間は5月25日23時59分まで。

期間中は、4KとフルHDの2つのネイティブ解像度を備えた、デュアル解像度のIPSゲーミングモニター「Dell AW2725QF-A」や湾曲パネル搭載ゲーミングモニター「MSI MAG 242C」、リフレッシュレート240Hz対応1500R曲面VAパネル搭載ゲーミングモニター「KOORUI G3441XC」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Dell AW2725QF-A

4K(180Hz)とフルHD(360Hz)を動的に切り替えられるデュアル解像度の27インチIPSゲーミングモニター。Dolby VisionとVESA DisplayHDR 600認定により、明暗が際立つ豊かな色彩と高いコントラストを実現する。また、DCI-P3カバー率95%の色域でダイナミックかつ鮮やかな色彩を体験できる。

KOORUI G3441XC

湾曲率1500RのVAパネルを搭載した34型ゲーミングモニター。解像度はUWQHD（3440×1440）で、240Hzのリフレッシュレートと1ms（MPRT）の応答速度に対応する。また、Adaptive Sync互換技術により、高速なゲームプレイ中に起こる画面のズレ（ティアリング）やカクつきを抑制し、滑らかな映像を実現する。