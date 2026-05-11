（台北中央社）第79回世界保健機関（WHO）総会は18日から6日間の日程でスイス・ジュネーブで開かれる。石崇良（せきすうりょう）衛生福利部長（保健相）は11日、台湾は現時点で正式な招待状をまだ受け取っていないと説明し、総会期間中に代表団を率いて現地を訪問し、関連のフォーラムを開催する方針を明らかにした。台湾は2009年から16年までオブザーバーとして総会に参加していたが、17年以降は中国の反対により招待されていない