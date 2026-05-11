◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１１日、栗東トレセン今年は先行馬が少ない。前走の愛知杯を逃げ切ったアイサンサン（牝４歳、栗東・橋田宜長厩舎、父キズナ）こそいるが、あとは主役のエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）か、エリカエクスプレス（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎）ぐらい。この２頭に大舞台での経験豊富なクリストフ・ルメ