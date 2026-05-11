◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１１日、栗東トレセン

今年は先行馬が少ない。前走の愛知杯を逃げ切ったアイサンサン（牝４歳、栗東・橋田宜長厩舎、父キズナ）こそいるが、あとは主役のエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）か、エリカエクスプレス（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎）ぐらい。この２頭に大舞台での経験豊富なクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝と武豊騎手＝栗東・フリー＝が騎乗しており、この出方がレースのカギを握る。

エリカが武豊騎手とコンビを組んだ昨秋以降、この２頭が同じレースに出たのは秋華賞１度のみ。この時は逃げて、エンブロイダリーが４角で２番手に押し上げた。着順こそ変わったが、この２頭のワンツー。結果的に名手たちが先行有利の競馬を作った印象だ。

エリカは中山牝馬Ｓ４着を叩いた２戦目。担当の植山厩務員は「東京のコース形態がどうですかね」と口にしながらも、「追い切りでは折り合いもついて、しまいは沈み込むような感じだった。状態はいいと思います」と力強い。昨秋の秋華賞も叩き２戦目。再び一変があってもいい。