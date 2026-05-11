静岡県庁で11日、リニア新幹線を巡る連絡会議が開かれ、水資源など28項目の対話が終わったことや、今後の対応などが報告されました。リニアが環境に及ぼす影響を継続的に確認・評価するための連絡会議には、有識者を中心とした委員や、JR東海、県などが参加しました。会議の中では、県とJR東海から3月に対話が完了した28項目について報告され、生物多様性専門部会の岸本部会長は代償措置について、「過去に前例がない大きな成果」