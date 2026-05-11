能登半島地震から2年4か月余り。被害が大きかった石川･輪島市で、先週、静岡の老舗企業が、福祉コンサートを開催しました。その思いとは？2024年1月1日に発生した能登半島地震。最大震度7の大地震は、甚大な被害をもたらしました。先週金曜日、大きな被害を受けた石川･輪島市で、復興支援コンサートが開かれました。このコンサートを企画したのは、 静岡市に本社のある「村上開明堂」。自動車のバックミラӦ