静岡大学は2026年5月11日、同大学が開発した超小型衛星「STARS-X」の愛称募集を開始しました。応募期間は5月18日までで、集まった愛称は静岡大学による選考を経て、打ち上げ時期に合わせて公表される予定です。STARS-Xは、静岡大学工学部の能見公博教授を実施責任者として開発された超小型衛星です。JAXA（宇宙航空研究開発機構）の「革新的衛星技術実証3号機」のテーマに選定されており、2026年6月10日に種子島宇宙センターから打