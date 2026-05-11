俳優の川崎麻世が10日に自身のアメブロを更新。91歳で今もなお現役で喫茶店のカウンターに立つ母への感謝を綴った。この日、川崎は「今日は母の日ですね」と切り出し、大阪府枚方市にある実家の喫茶店「コハク」が1958年に開業し、もうすぐ創業70周年になることを報告。店の前で撮影したという母との幼少期の写真を公開し「母は京都から俺を連れてこの街に帰って来てこの店のカウンターに立ち続けて62年になります」と明かした。続