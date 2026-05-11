“クラウン”サイズで「高性能”265馬力”モデル」もアリ！トヨタと中国第一汽車集団の合弁会社「一汽トヨタ」は2026年4月2日、セダン「アバロン」の特別仕様車「アバロン スターエディション」を発表しました。初代アバロンは1994年、アメリカ市場でトヨタの上級サルーンとしてデビュー。翌1995年、日本でもアメリカから輸入するかたちで販売が始まりました。【画像】トヨタ「アバロン」を画像で見る！（40枚）FF（フロント