俳優の志尊淳が、自身もFriends of NARSを務めるNY発のメーキャップアーティストブランド「NARS」と『VOGUE JAPAN』のコラボレーションで実現したSNS動画の連載企画に登場。「40seconds, 4transformations」をテーマに、ビューティーやファッションに影響を与える4つの年代・カルチャーにフォーカスした4つの縦型SNSショートムービーを展開する。【写真】艷やか…美肌を披露した志尊淳第2弾となる今回、志尊は、新商品「ライト