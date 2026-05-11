志尊淳、70年代の世界で艷やかな美肌を披露 『VOGUE JAPAN』×「NARS」コラボ動画に登場
俳優の志尊淳が、自身もFriends of NARSを務めるNY発のメーキャップアーティストブランド「NARS」と『VOGUE JAPAN』のコラボレーションで実現したSNS動画の連載企画に登場。「40seconds, 4transformations」をテーマに、ビューティーやファッションに影響を与える4つの年代・カルチャーにフォーカスした4つの縦型SNSショートムービーを展開する。
【写真】艷やか…美肌を披露した志尊淳
第2弾となる今回、志尊は、新商品「ライトリフレクティング ルミナジングブラッシュ」をまとい、透明感あふれる輝きと柔らかな色づきを表現。70年代の世界にワープし、リズムに乗りながら、高揚感と血色感がシンクロする様子が見どころとなっている。
新商品のハイライトで、どの角度から見てもパーフェクトに輝く肌と、華やかな血色感を加えたメイクアップに挑戦した志尊の、70年代を思い起こさせるオレンジをアクセントにしたファッションにも要注目だ。
【志尊淳着用アイテム】
・ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ 05893 SELF CONTROL
・アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 211 EVER AFTER
・ライトリフレクティング トーンアップヴェール
・ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション
・ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N
第2弾となる今回、志尊は、新商品「ライトリフレクティング ルミナジングブラッシュ」をまとい、透明感あふれる輝きと柔らかな色づきを表現。70年代の世界にワープし、リズムに乗りながら、高揚感と血色感がシンクロする様子が見どころとなっている。
新商品のハイライトで、どの角度から見てもパーフェクトに輝く肌と、華やかな血色感を加えたメイクアップに挑戦した志尊の、70年代を思い起こさせるオレンジをアクセントにしたファッションにも要注目だ。
【志尊淳着用アイテム】
・ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ 05893 SELF CONTROL
・アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 211 EVER AFTER
・ライトリフレクティング トーンアップヴェール
・ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション
・ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N