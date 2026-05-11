熊本県の天草地方では、黄金色に輝く麦の収穫が始まりました。 【写真を見る】焼酎の原料に黄金色に輝く麦「はるしずく」の収穫熊本・天草 天草市楠浦町の畑では、地元の営農組合が約10ヘクタールで麦を栽培しています。 今年は実のつきも質も良い 収穫が始まったのは、「はるしずく」という品種の二条大麦で、畑では去年11月に蒔いた種が高さ50cmほどに育ち、黄金色に輝く麦の穂が垂れています。 今年は種を蒔いた