国会です。参議院では高市首相と全閣僚が出席して、中東情勢をうけた原油供給などについての質疑が行われています。立憲民主党の森裕子議員は高市首相に対して、将来的な原油供給の不安が払拭できない中、ガソリン補助金の廃止など消費抑制策を取る考えはないか質しました。立憲民主党森裕子議員「国民に協力をしてもらって抑制策をとらないと、ますます厳しくなりますから。ますます厳しくなりますから、なくなってからでは遅い