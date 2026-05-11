国会です。参議院では高市首相と全閣僚が出席して、中東情勢をうけた原油供給などについての質疑が行われています。

立憲民主党の森裕子議員は高市首相に対して、将来的な原油供給の不安が払拭できない中、ガソリン補助金の廃止など消費抑制策を取る考えはないか質しました。

立憲民主党 森裕子議員

「国民に協力をしてもらって抑制策をとらないと、ますます厳しくなりますから。ますます厳しくなりますから、なくなってからでは遅いんですよ、備蓄原油が。そろそろ政策転換しませんか」

高市首相

「現時点でさらに踏み込んだ節約をお願いする段階にないと考えていますが、ただ中東情勢は今後ともしっかり注視して、あらゆる可能性を排除せずに臨機応変に対応してまいります」

高市首相はまた抑制策を取ると「生活、医療、産業、経済も回していかないといけないとなると色々な影響が出てくる」と強調しました。

また、森議員は、去年の自民党総裁選で高市総理の陣営が小泉進次郎氏の陣営を誹謗中傷する動画をSNSの匿名アカウントで流していたとする一部週刊誌の報道について真偽を質しました。

これに対し高市首相は「政策をうったえることはあるが、（選挙で）対立候補の人格攻撃をしたことはない」などと明確に否定しました。