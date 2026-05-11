人気レースクイーンの霧島聖子（34）が11日までに自身のインスタグラムを更新。ワンショル・スポブラでのトレーニング姿を公開した。「約3ヶ月のパーソナルトレーニング期間を終えました！@ko.fitness1031さんありがとうございました」と、パーソナルトレーニングをしているジムに感謝。ワンショルのスポブラ＆黒のレギンス姿でのトレーニング写真をアップし「@lbeautyfit_azabujuubanはウエイトトレーニングだけでな