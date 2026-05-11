人気レースクイーンの霧島聖子（34）が11日までに自身のインスタグラムを更新。ワンショル・スポブラでのトレーニング姿を公開した。

「約3ヶ月のパーソナルトレーニング期間を終えました！ @ko.fitness1031 さんありがとうございました」と、パーソナルトレーニングをしているジムに感謝。

ワンショルのスポブラ＆黒のレギンス姿でのトレーニング写真をアップし「@lbeautyfit_azabujuuban はウエイトトレーニングだけでなくストレッチの施術やマシンピラティスもありバランスよく身体作りできました 初回の時に教えていただいた食生活なども意識しつつ引き続き理想の体型まで減量目指したいと思います！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「ウェア似合ってる」「可愛いです」「これ以上セクシーになられてどうするんですか」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。

スーパーGTデビュー11年目の今季は「ARTA MUGEN」「KCMG」「TEAM・POP・RACE」などのレースアンバサダーを務める。今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。