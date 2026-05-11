NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月12日放送の第32話では、シマケン（佐野晶哉）の抱えるある悩みが明らかになる。 参考：『風、薫る』佐野晶哉＆林裕太は“愛されキャラ”になる予感高橋文哉、戸塚純貴に続くか 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りん（見上愛）と直美（上坂樹里）らが厄介な患者たちと出会った第