マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）でロキを演じてきたトム・ヒドルストンが、ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」で監督を務める予定だったことがわかった。デアデビル／マット・マードック役のチャーリー・コックスが、米ポッドキャスト番組で明かした。 「ボーン・アゲイン」は当初、シーズン1が全18話構成として発表されていた。ところが、その後に企画は大