［J１百年構想リーグEAST第16節］柏 １−０ 川崎／５月10日／三協フロンテア柏スタジアム唯一の枠内シュートを決勝弾につなげた前節のホーム・東京V戦に続く勝利を目指した川崎だが、６連敗中の柏にアウェーで敗戦を突き付けられた。東京V戦から中３日でのゲーム、川崎の先発メンバーは少なくない驚きをもたらした。４人のDFとともに、本来DFの佐々木旭がMFに名を連ねたのだ。今季５節、アウェーの町田戦ではFW宮城天をDFと