“準備１日”で３バック変更も６連敗中の柏に黒星。「私自身の準備と対応のところでミスがあったと言わざるを得ない」「甘さがまだまだある」川崎の試行錯誤は続いていく
［J１百年構想リーグEAST第16節］柏 １−０ 川崎／５月10日／三協フロンテア柏スタジアム
唯一の枠内シュートを決勝弾につなげた前節のホーム・東京V戦に続く勝利を目指した川崎だが、６連敗中の柏にアウェーで敗戦を突き付けられた。
東京V戦から中３日でのゲーム、川崎の先発メンバーは少なくない驚きをもたらした。４人のDFとともに、本来DFの佐々木旭がMFに名を連ねたのだ。
今季５節、アウェーの町田戦ではFW宮城天をDFとして先発メンバーに登録し、蓋を開けてみれば、従来の４−２−３−１を採用した例はあったが、この日はどうなるのか。注目が集まったなか、昨季の長谷部茂利監督の就任前から４バックを踏襲してきたチームが、柏戦では、指揮官が福岡時代などに重用した３−４−２−１に布陣を変えたのである。
しかも準備期間はわずか１日だけだったという。一方で構想は持っていたと長谷部監督は振り返る。
「（５−３で勝利したホームでの柏との）開幕戦の時から頭にあり、コーチと揉んだりしていました。ただ、練習は昨日１日だけです。にしては十分できたと思います。選手たちは特に前半、良いプレーをしてくれたと思います。結局は負けてしまったので、最後は少し（４バックに）変えましたが、自分たちの今まで通してきたスタイルはあるけれども、今日勝つためにと選手たちにも伝えて形を少し変えました。
ただ、自分たちの考え方というところでは、前からどうするんだ、ミドルサードでどうするんだ、攻守に渡って話をして、大きく変えることはありませんでした。ですので、立ち位置が少し変わっただけと思ってもらえれば良いと思います」
柏に３−４−２−１のミラーゲームを挑んだなか、シンプルな狙いもチームとして共有していた。
「やれているところもありましたし、昨日も前日だったので（練習は）そこまで強度高くできなかったですが、そのなかで自分たちでしっかり話し合って今日のために準備をしていました。
（ボールをつなぐ面では柏の）前３枚が（川崎の）後ろ３枚にぶつかってくると分かっていたので、（GKの）ダーセン（ブローダーセン）を使うのか、（ダブルボランチの山本）悠樹くん、（橘田）健人くんを１枚落としてズレを作るのか、自分たちも模索しながらやっていましたが、そこは前半、すごく上手くいけていたので、上手くいったところと、いかなかったところを振り返って、（今後）どういうシステムでいくか分からないですが、やっていきたいです」
そう語るのは３バックの中央に入った佐々木だ。
また、左ウイングバックとしてキーマンになった三浦颯太も振り返る。
「左は（ウイングバックの三浦が）ひとりで行ってくれというような指示で、右は細かく崩し、左は単騎というようなシステムだったので、分かりやすかったですし、難しい状況でもコーナーを取れれば良いとも思っていました。
（左サイドは）基本的には（ウイングバックの）自分が奥でピン留めし、その下にスペースが空くはずなので、そこを（シャドーの）ヤスくん（脇坂泰斗）や（ボランチの山本）悠樹くんが活かすという狙いがありました。なるべく自分は落ちないでと言われていました。上手く仕掛けられる環境、状況はヤスくんが気を遣って作ってくれたと思います」
ふたりが話したように、１日だけの準備期間で役割分担を明確にし、前半は新システムもある程度、機能したと捉えられるだろう。
しかし、当たり前ではあるが、リカルド・ロドリゲス監督の下で３−４−２−１で練度を高め、昨季は躍進した柏との積み上げの差は、時間が経つごとに顕著になった。川崎の選手たちは慣れないシステムで、頭も身体も体力が削られたのだろう。
唯一の枠内シュートを決勝弾につなげた前節のホーム・東京V戦に続く勝利を目指した川崎だが、６連敗中の柏にアウェーで敗戦を突き付けられた。
東京V戦から中３日でのゲーム、川崎の先発メンバーは少なくない驚きをもたらした。４人のDFとともに、本来DFの佐々木旭がMFに名を連ねたのだ。
しかも準備期間はわずか１日だけだったという。一方で構想は持っていたと長谷部監督は振り返る。
「（５−３で勝利したホームでの柏との）開幕戦の時から頭にあり、コーチと揉んだりしていました。ただ、練習は昨日１日だけです。にしては十分できたと思います。選手たちは特に前半、良いプレーをしてくれたと思います。結局は負けてしまったので、最後は少し（４バックに）変えましたが、自分たちの今まで通してきたスタイルはあるけれども、今日勝つためにと選手たちにも伝えて形を少し変えました。
ただ、自分たちの考え方というところでは、前からどうするんだ、ミドルサードでどうするんだ、攻守に渡って話をして、大きく変えることはありませんでした。ですので、立ち位置が少し変わっただけと思ってもらえれば良いと思います」
柏に３−４−２−１のミラーゲームを挑んだなか、シンプルな狙いもチームとして共有していた。
「やれているところもありましたし、昨日も前日だったので（練習は）そこまで強度高くできなかったですが、そのなかで自分たちでしっかり話し合って今日のために準備をしていました。
（ボールをつなぐ面では柏の）前３枚が（川崎の）後ろ３枚にぶつかってくると分かっていたので、（GKの）ダーセン（ブローダーセン）を使うのか、（ダブルボランチの山本）悠樹くん、（橘田）健人くんを１枚落としてズレを作るのか、自分たちも模索しながらやっていましたが、そこは前半、すごく上手くいけていたので、上手くいったところと、いかなかったところを振り返って、（今後）どういうシステムでいくか分からないですが、やっていきたいです」
そう語るのは３バックの中央に入った佐々木だ。
また、左ウイングバックとしてキーマンになった三浦颯太も振り返る。
「左は（ウイングバックの三浦が）ひとりで行ってくれというような指示で、右は細かく崩し、左は単騎というようなシステムだったので、分かりやすかったですし、難しい状況でもコーナーを取れれば良いとも思っていました。
（左サイドは）基本的には（ウイングバックの）自分が奥でピン留めし、その下にスペースが空くはずなので、そこを（シャドーの）ヤスくん（脇坂泰斗）や（ボランチの山本）悠樹くんが活かすという狙いがありました。なるべく自分は落ちないでと言われていました。上手く仕掛けられる環境、状況はヤスくんが気を遣って作ってくれたと思います」
ふたりが話したように、１日だけの準備期間で役割分担を明確にし、前半は新システムもある程度、機能したと捉えられるだろう。
しかし、当たり前ではあるが、リカルド・ロドリゲス監督の下で３−４−２−１で練度を高め、昨季は躍進した柏との積み上げの差は、時間が経つごとに顕著になった。川崎の選手たちは慣れないシステムで、頭も身体も体力が削られたのだろう。