“準備１日”で３バック変更も６連敗中の柏に黒星。「私自身の準備と対応のところでミスがあったと言わざるを得ない」「甘さがまだまだある」川崎の試行錯誤は続いていく

“準備１日”で３バック変更も６連敗中の柏に黒星。「私自身の準備と対応のところでミスがあったと言わざるを得ない」「甘さがまだまだある」川崎の試行錯誤は続いていく